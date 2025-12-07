Фомин о «Динамо»: «При Гусеве за четыре матча мы взбодрились, проявили характер. Это заслуга тренера и команды, с этим можно идти вперед»

Фомин о «Динамо»: при Гусеве за четыре матча мы взбодрились.

Полузащитник «Динамо » Даниил Фомин высказался о работе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева .

Гусев принял команду после ухода Валерия Карпина в отставку 17 ноября.

«Конечно, хотелось сыграть получше. Проиграли «Зениту», но прошли дальше в Кубке, и «Ахмату» тоже уступили. Результат с «Ахматом», когда ты ведешь 1:0, но потом не удерживаешь даже ничью... Этот матч особняком стоит.

Считаю, что при Гусеве за четыре матча мы взбодрились, проявили характер. Это заслуга тренера и команды, с этим можно идти вперед», — сказал Фомин.