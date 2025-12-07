  • Спортс
  Лапочкин об удалении Табидзе в матче с «Пари НН»: «Кажется ошибочным решением. В момент фола мяч уже за спиной у Олусегуна, нет лишения явной возможности забить»
Сергей Лапочкин высказался о судействе в матче «Динамо» Махачкала – «Пари НН».

Главный арбитр Алексей Сухой в 1-м тайме удалил игрока «Динамо» Джемала Табидзе – судья пересматривал эпизод у монитора, но не изменил изначальное решение о красной карточке. Кроме того, в пользу «Пари НН» был назначен пенальти, который нижегородцы реализовали.

«Изначально показалось, что Олусегун принимает мяч и следующим движением может забить гол, но когда начинаем детально смотреть, мы видим, что это фол, но лишение ли это явной возможности забить?

Если бы нападающий принял мяч и он остался бы у него в ногах… Но в момент фола мяч уже у него за спиной, то есть ему надо будет затормозить, а там уже бежит защитник, поэтому нельзя говорить о лишении явной возможности [забить гол].

При долгом анализе кажется, что это ошибочное решение», – сказал Сергей Лапочкин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
