Саттон о словах Салаха: «Стыдоба. Неуважение к игрокам «Ливерпулю» и Слоту. Мо ничем не отличается от других. У него спад, надо смириться»

Саттон о словах Салаха: позорно и неуважительно.

Экс-форвард сборной Англии Крис Саттон раскритиковал Мохамеда Салаха за слова с критикой «Ливерпуля».

«Стыдоба от Мо Салаха . Неуважительно по отношению к его товарищам по команде и тренеру. Салах ничем не отличается от других игроков...

У Салаха спад формы, он такой же, как и все остальные, и должен смириться с тем, что его посадили на скамейку. Но, к сожалению, он считает, что слишком хорош, чтобы сидеть на лавке», – сказал Саттон.

Салах ранее раскритиковал руководство «Ливерпуля » и тренера Арне Слота после того, как три матча подряд оставался на скамейке запасных. Египтянин заявил, что чувствует себя разочарованным, не понимает причин отстранения и считает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

