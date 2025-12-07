  • Спортс
  • Саттон о словах Салаха: «Стыдоба. Неуважение к игрокам «Ливерпулю» и Слоту. Мо ничем не отличается от других. У него спад, надо смириться»
Экс-форвард сборной Англии Крис Саттон раскритиковал Мохамеда Салаха за слова с критикой «Ливерпуля».

«Стыдоба от Мо Салаха. Неуважительно по отношению к его товарищам по команде и тренеру. Салах ничем не отличается от других игроков...

У Салаха спад формы, он такой же, как и все остальные, и должен смириться с тем, что его посадили на скамейку. Но, к сожалению, он считает, что слишком хорош, чтобы сидеть на лавке», – сказал Саттон.

Салах ранее раскритиковал руководство «Ливерпуля» и тренера Арне Слота после того, как три матча подряд оставался на скамейке запасных. Египтянин заявил, что чувствует себя разочарованным, не понимает причин отстранения и считает, что клуб перекладывает на него вину за неудачи.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криса Саттона в X
