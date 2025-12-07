  • Спортс
35

Мерфи о словах Салаха: «Так нельзя, он создает проблемы «Ливерпулю». Он заставляет всех думать только о себе. Даже если вы согласны с ним – так не делают»

Дэнни Мерфи: Салах создает проблемы в «Ливерпуле» своими заявлениями.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи отреагировал на слова Мохамеда Салаха с критикой «Ливерпуля».

«Постучи в дверь тренеру, поговори с владельцами – сделай все, что нужно, чтобы выразить свое недовольство. Но он своими действиями создает проблемы и команде, и тренеру, заставляет всех думать только о себе. Так нельзя. Даже если вы согласны с ним – так не делают.

Каждый должен бороться за место в составе и показывать определенный уровень. Многих топ-игроков сейчас критикуют, фанаты на них наезжают. Все под прицелом.

Да, я думаю, он еще сыграет за «Ливерпуль». У него будет время остыть. Все хотят, чтобы легенда уровня Салаха ушла красиво – с уважением, возможно, в конце сезона, как это бывало с великими до него.

Я искренне надеюсь, что эта история не закончится плохо, учитывая все, что он сделал. Но такая вероятность всегда есть, если он упрется.

«Ливерпуль» контролирует ситуацию – контракт у них. Но если Салах будет настаивать на уходе, возможно, что-то произойдет уже в январе», – сказал Мерфи в эфире Match of the Day.

«У меня нет отношений со Слотом». Салах прижал «Ливерпуль» кинжальным интервью – главное ⚡

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
