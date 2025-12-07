  • Спортс
Павлюченко о «Спартаке»: «Хочется стабильности, побед, игры первым номером. Трех-четырех футболистов поменял бы»

Павлюченко о «Спартаке»: хочется стабильности, побед, игры первым номером.

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко подвел итоги первой части сезона для команды.

«Хочется видеть «Спартак» наверху. Сегодня клуб находится позади, по игре не соответствует тому, что хочется видеть. Есть хорошие исполнители, но нет хорошего футбола. Да, победили «Локомотив», но уступили «Балтике». Нет класса и стабильности. «Спартак» может обыграть лидеров и проиграть кому-то еще. Не все хорошо. Хочется стабильности, побед, игры первым номером.

В «Спартаке» есть игроки, которые соответствуют высокому уровню, но есть те, кто не соответствуют. Дело в уровне футболистов. Я бы поменял две-три позиции: в обороне, атаке, полузащите. По одному-два игрока [в каждой линии] поменял бы. Если хочешь бороться за лидерство, то некоторые позиции можно поменять. Трех-четырех футболистов поменял бы», – сказал Павлюченко.

