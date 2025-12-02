  • Спортс
  • Каманцев о правилах игры рукой: «УЕФА и ФИФА стремятся, чтобы трактовка совпадала с ожиданиями фанатов. Судьям нравятся очевидные решения, но игровые ситуации бывают разными»
20

Каманцев о правилах игры рукой: «УЕФА и ФИФА стремятся, чтобы трактовка совпадала с ожиданиями фанатов. Судьям нравятся очевидные решения, но игровые ситуации бывают разными»

Павел Каманцев объяснил, почему трактовки игры рукой часто меняются.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил, почему ФИФА и УЕФА так часто меняют трактовки игры рукой. 

– Зачем УЕФА и ФИФА меняют трактовки игры рукой? 

– Есть правила, которые на более длинной дистанции неидеально ложатся на все игровые ситуации. 

Например, был момент с Сергеем Карасевым, когда он на международном матче назначил пенальти – футболист выносил ударом через себя и попал себе в руку. По трактовкам тех лет – безусловный пенальти. Технический брак.

Но случается огромный скандал, потому что рядом с футболистом не было ни одного игрока, мяч как летел от ворот, так и летел. Возникают вопросы: соотносится ли наказание с проступком? Могут ли подобные эпизоды определять судьбы важного матча? 

По-болельщицки – нет. Но на тот момент не было других критериев.

– По современным трактовкам это уже не пенальти. 

– Да. В ФИФА стали обсуждать, появилось большое давление. Все сказали: «Да, технический брак, но игрок же не специально себе в руку ударил. Будто наказываем очень строго за несчастье». 

Изменили трактовки. 

– Другое важное изменение в трактовках: если после рикошета мяч попадает в руку (находящуюся в естественном положении) и не идет в сторону ворот, то это не пенальти. Какая логика тут? 

– УЕФА и ФИФА стремятся к тому, чтобы трактовка в восприятии людей была справедлива. Чтобы она совпадала с ожиданиями болельщиков. Это ключевое. 

По трактовкам прошлого сезона было так: технический брак – не пенальти, рикошет – пенальти. 

Но рикошет тоже может быть разным: если ты широко расставил руки, увеличив площадь тела и блокировав мяч, шедший в направлении ворот, – это одно. А другая ситуация: игрок бежит, в него бьют, от груди мяч отскакивает в руку – да, она высоковата, но не выше плеч и в естественном положении, – и мяч идет не в направлении ворот. У футболиста не было даже мысли так сыграть. Тут всегда возникает вопрос: а что должен был здесь сделать игрок? 

Он не может предсказать рикошет.

УЕФА и ФИФА решили разделить эти ситуации. Когда мяч от рикошета идет в направлении ворот и от них. 

Я понимаю логику. Общавшись с клубами, никогда не мог объяснить – почему рикошет наказуем (по прежним трактовкам), а технический брак – нет? Почему игрок, совершивший ошибку, не несет никаких последствий, как при плохом пасе или ударе, а случайный рикошет от тела в руку приводит к пенальти. 

Людям это казалось несправедливым, поэтому трактовки поменяли. Но тут есть свои серые зоны.

– Какие?

– Когда мы говорим о термине «в направлении ворот», тут тоже может возникнуть дискуссия. Если мяч идет в направлении углового флажка – это в направлении ворот? Наверное, нет. А если чуть ближе к воротам? Или еще немного?

Начинается серая зона. 

Наверное, в будущем, когда футбол будет оцифрован, придумают, как определять нахождение мяча относительно ворот при рикошете от руки. Было бы здорово. Судьям очень нравятся очевидные решения, но игровые ситуации складываются по-разному, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
