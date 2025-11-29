Гвардиола о 3:2 с «Лидсом»: «Такие победы необходимы. Сегодня «Сити» ляжет спать вторым в таблице. Сработало мастерство Фодена»

Пеп после 3:2 с «Лидсом»: сегодня ляжем спать вторыми в таблице.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о победе над «Лидсом » (3:2) в 13-м туре АПЛ .

«Победить в нынешней ситуации – это облегчение. Мы знаем, как обстоят дела в АПЛ. Первый тайм не был идеальным: мы потеряли несколько мячей, но не позволили нанести ни одного удара, при этом создали четыре или пять моментов – матч мог быть уже завершен.

Во втором тайме они изменили схему, перешли на 5-3-2, и мы пропустили, пришлось корректировать прессинг. В тот момент нам было тяжело. После 2:2 мы прибавили, отправляли больше игроков в штрафную – Омара [Мармуша], Фила [Фодена ], Райана [Шерки] – и создали достаточно моментов, чтобы забить третий. В итоге сработало мастерство Фила – мы рады, что он вернулся: два гола и качество исполнения.

Мы взяли три очка, и если смотреть на игру в целом, все должно было быть решено уже в первом тайме. А в Премьер-лиге, даже когда пропускаешь третий, матч все равно не закончен. Но иногда такие победы необходимы, и сегодня мы ляжем спать вторыми в таблице. Идем дальше!» – сказал Гвардиола в интервью BBC.