Мартин Субименди рассказал, почему перешел в «Арсенал», а не «Реал».

В июле полузащитник перешел в лондонский клуб из «Сосьедада».

«Не знаю, не знаю… Мы говорим о действительно больших клубах. Сказать, что «Реалу » не хватало такого игрока, как я, – это было бы слишком, ведь у них все футболисты потрясающие. В «Арсенале » – то же самое.

Я также хотел работать с тренером, который уделяет внимание деталям, и, как только я поговорил с Микелем [Артетой ], понял, что нашел именно такого человека.

В «Арсенале» очень молодая команда – страстная, сплоченная, жаждущая побед. И хотя им пока не удалось добиться своего, именно это делает их еще более голодными до успеха», – сказал Мартин Субименди .