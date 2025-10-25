Субименди о том, почему перешел в «Арсенал», а не «Реал»: «Это молодая команда – страстная, жаждущая побед. Хотел работать с Артетой – тренером, уделяющим внимание деталям»
Мартин Субименди рассказал, почему перешел в «Арсенал», а не «Реал».
В июле полузащитник перешел в лондонский клуб из «Сосьедада».
«Не знаю, не знаю… Мы говорим о действительно больших клубах. Сказать, что «Реалу» не хватало такого игрока, как я, – это было бы слишком, ведь у них все футболисты потрясающие. В «Арсенале» – то же самое.
Я также хотел работать с тренером, который уделяет внимание деталям, и, как только я поговорил с Микелем [Артетой], понял, что нашел именно такого человека.
В «Арсенале» очень молодая команда – страстная, сплоченная, жаждущая побед. И хотя им пока не удалось добиться своего, именно это делает их еще более голодными до успеха», – сказал Мартин Субименди.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Arsenal Radar в X
