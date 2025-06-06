Матч окончен
Норвегия разгромила Италию – 3:0. Доннарумма пропустил три гола за тайм
Сборная Италии крупно проиграла Норвегии в 3-м туре отбора ЧМ-2026.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Все три гола в ворота Джанлуиджи Доннаруммы норвежцы забили в первом тайме. Отличились Эрлинг Холанд, Александр Серлот и Антонио Нуса.
Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Уллеволл
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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