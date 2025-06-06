Норвегия разгромила Италию – 3:0. Доннарумма пропустил три гола за тайм

Сборная Италии крупно проиграла Норвегии в 3-м туре отбора ЧМ-2026.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все три гола в ворота Джанлуиджи Доннаруммы норвежцы забили в первом тайме. Отличились Эрлинг Холанд, Александр Серлот и Антонио Нуса.

Квалификация ЧМ. 3 тур 6 июня 18:45, Уллеволл Норвегия Завершен 3 - 0 Италия Матч окончен Серлот Ларсен 83’ 83’ Удоджи Димарко 83’ Распадори Риччи Меллер Вольф Педерсен 75’ Нуса Бобб 75’ 72’ Ретеги Лукка 71’ Дзаппакоста Орсолини Хеггем Эстигор 71’ Берг 55’ 46’ Ровелла Фраттези Торсбю Берг 46’ 2 тайм Перерыв Холанд

42’ Торсбю 38’ Нуса

34’ Серлот

14’ Норвегия Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Торсбю, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот, Дюнгеланн, Сельвик, Педерсен, Гундерсен, Эстигор, Осгор, Берг, Йонсен, Деннум, Бобб, Скьеллеруп, Ларсен Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Педерсен, Скьеллеруп, Деннум, Бобб, Ларсен, Сельвик, Гундерсен, Эстигор, Берг, Осгор 1 тайм Италия: Доннарумма, Бастони, Коппола, Ди Лоренцо, Распадори, Удоджи, Тонали, Ровелла, Барелла, Дзаппакоста, Ретеги, Карнезекки, Мерет, Камбьязо, Димарко, Гатти, Раньери, Ругани, Казадеи, Фраттези, Риччи, Лукка, Орсолини Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Педерсен, Скьеллеруп, Деннум, Бобб, Ларсен, Сельвик, Гундерсен, Эстигор, Берг, Осгор

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026