22

Бувач может покинуть «Динамо» («СЭ»)

Желько Бувач может покинуть «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», будущее спортивного директора «находится в тумане».

В феврале 2020 года его приглашали по инициативе Дмитрия Гафина, который ушел с поста председателя совета директоров 2 октября. В связи с этим возможны перестановки в спортивном блоке.

Контракт 64-летнего Бувача с «Динамо» действует до лета 2026 года.

Из «Динамо» уходит Гафин. Главный человек в клубе

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЖелько Бувач
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин про 2+3 у Миранчука за сезон: «Если бы было 22+33, «Динамо» не смогло бы его купить, наверное. Не только этот трансфер с прицелом на новый лимит»
825 августа, 10:54
Главные новости
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
114 минут назад
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
617 минут назад
Чистяков будет судить матч ЦСКА – «Спартак», Левников назначен на игру «Динамо» и «Локомотива»
729 минут назад
«УЕФА участвует в геноциде, нормализуя действия Израиля. Выгоните их немедленно». Фанаты «Селтика» поддержали Палестину на матче с «Брагой» в ЛЕ
2546 минут назад
Игорь Дивеев: «Читаю Виктора Пелевина – Transhumanism, iPhuck, «Непобедимое солнце». Интересно читать, погружаюсь в книги»
756 минут назад
Юран о баннере фанатов «Штурма» с его изображением: «Дорогого стоит. Не ожидал, что в честь российского игрока могут сделать баннер. Политика сейчас влияет на спорт»
25сегодня, 08:32
Чемпионат Англии. «Борнмут» примет «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
6сегодня, 08:24
Генсек РФС о wild card на ЧМ-2026 для России: «Есть все аргументы. Наше отстранение незаконно, почему бы в качестве жеста примирения не допустить нас? Это было бы справедливо»
84сегодня, 08:12
У «Наполи» самая возрастная команда в топ-5 лиг, «Интер» – 3-й. «ПСЖ» – 2-й среди самых молодых, «Челси» – 4-й (CIES)
37сегодня, 07:14
ФИФА представила трехцветный мяч ЧМ-2026 «Трионда», символизирующий США, Мексику и Канаду
48сегодня, 06:40Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
2 минуты назад
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
34 минуты назад
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
5сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
13сегодня, 07:43
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
17сегодня, 07:26
«Многие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Чемпионат РФ достаточно сильный». Бистрович об РПЛ
4сегодня, 06:52
«Зенит» о восстановлении Жерсона: «Он уже фрагментарно тренируется с командой»
19сегодня, 06:19