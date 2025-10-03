Бувач может покинуть «Динамо» («СЭ»)

Желько Бувач может покинуть «Динамо».

По данным «Спорт-Экспресса», будущее спортивного директора «находится в тумане».

В феврале 2020 года его приглашали по инициативе Дмитрия Гафина, который ушел с поста председателя совета директоров 2 октября. В связи с этим возможны перестановки в спортивном блоке.

Контракт 64-летнего Бувача с «Динамо» действует до лета 2026 года.

