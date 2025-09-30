«Барса» отчиталась об убытках в 17 млн евро за финансовый год

«Барса» закроет бюджет с дефицитом.

Совет директоров каталонского клуба во вторник утвердил отчетность за минувший финансовый год, сообщает Mundo Deportivo.

Клуб отмечает, что прибыль за прошедший период составила 2 миллиона евро, достигнув положительных значений второй год подряд, однако после вычета непредвиденных расходов был зафиксирован убыток – минус 17 миллионов евро.

Утверждается, что руководство ставит целью завершить следующий финансовый год с прибылью в 4 млн евро.