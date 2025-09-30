Артета о давлении на «Арсенал»: «Я в первый же день понял, что хочу выигрывать крупные трофеи. Оправдания никогда не были частью моей жизни»

Микель Артета высказался о давлении на «Арсенал» в Лиге чемпионов.

Завтра лондонская команда примет «Олимпиакос » во 2-м туре общего этапа турнира.

О том, будет ли оказываться более сильное давление на «Арсенал» в Лиге чемпионов в этом сезоне

«У нас те же амбиции, которые заключаются в том, чтобы двигаться от игры к игре и стараться быть лучше соперника, что очень сложно в этом соревновании, и выиграть как можно больше матчей.

Завтра нам предстоит по-настоящему сложный матч. Мы знаем, насколько важны на этом этапе домашние результаты, и завтра у нас будет возможность хорошо начать».

О распространенном мнении, что у команды в этом сезоне «не будет оправданий»

«В тот момент, когда я занял это пост, я понял, что все, чего я хочу, – это выигрывать крупные трофеи. Никто другой не должен навязывать нам эту идею. Таковы были мои амбиции с самого первого дня. Что касается оправданий, то они никогда не были частью моей жизни», – сказал главный тренер «Арсенала ».