Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
Николас Гонсалес похвалил Хулиана Альвареса, назвав «сумасшедшим сукиным сыном».
В матче седьмого тура Ла Лиги «Атлетико» победил «Реал» (5:2). Альварес забил два мяча, включая победный. Всего на его счету 6 голов в 7 матчах текущего чемпионата Испании.
«Хулиан Альварес – сумасшедший, он ненормальный. Я уже не знаю, что и думать: он кажется таким спокойным, но на поле этот сукин сын преображается... Это невероятно», – сказал полузащитник «Атлетико» Николас Гонсалес.
Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Foot Mercato
