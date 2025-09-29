Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»

Николас Гонсалес похвалил Хулиана Альвареса, назвав «сумасшедшим сукиным сыном».

В матче седьмого тура Ла Лиги «Атлетико» победил «Реал » (5:2). Альварес забил два мяча, включая победный. Всего на его счету 6 голов в 7 матчах текущего чемпионата Испании.

«Хулиан Альварес – сумасшедший, он ненормальный. Я уже не знаю, что и думать: он кажется таким спокойным, но на поле этот сукин сын преображается... Это невероятно», – сказал полузащитник «Атлетико » Николас Гонсалес .

