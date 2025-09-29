  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»
5

Гонсалес про Альвареса после 5:2 с «Реалом»: «Этот сукин сын кажется спокойным, но преображается на поле. Он сумасшедший, ненормальный – это невероятно»

Николас Гонсалес похвалил Хулиана Альвареса, назвав «сумасшедшим сукиным сыном».

В матче седьмого тура Ла Лиги «Атлетико» победил «Реал» (5:2). Альварес забил два мяча, включая победный. Всего на его счету 6 голов в 7 матчах текущего чемпионата Испании.

«Хулиан Альварес – сумасшедший, он ненормальный. Я уже не знаю, что и думать: он кажется таким спокойным, но на поле этот сукин сын преображается... Это невероятно», – сказал полузащитник «Атлетико» Николас Гонсалес.

Девушка Альвареса покинула ложу перед пенальти в игре с «Реалом». Она не может смотреть, когда Хулиан бьет с точки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Foot Mercato
logoРеал Мадрид
logoХулиан Альварес
logoАтлетико
logoНиколас Гонсалес
logoЛа Лига
брань
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Фернандес о пенальти «Атлетико» с «Реалом»: «Хоть Гюлер первым каснулся мяча, он задел ногой голову Гонсалеса. Это 11-метровый»
2927 сентября, 20:10
Альварес о 5:2 с «Реалом»: «Атлетико» создает больше всех моментов в Ла Лиге, но не хватало реализации. Сегодня надо было взять три очка дома и сократить отставание»
1527 сентября, 18:05
Симеоне о 5:2: «Атлетико» с самого начала знал, как доставить «Реалу» неприятности. Альварес очень хорош и предан клубу – надеюсь, он пробудет здесь еще много лет»
4927 сентября, 17:02
Главные новости
Мостовой об увольнении Шалимова: «Обескуражен, странное решение. Есть случаи, когда в командах работают люди, которые в футбол не играли, а учат куда бежать и отдавать, книжек начитались»
37 секунд назад
Мареска о «Челси»: «Нет причин для негатива. Мы проиграли 5 матчей за последние 6 месяцев, и в 4 из них нашему игроку была показана красная карточка. Это неплохо»
511 минут назад
«Реал» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, «Барселона» – с «Атлетиком». Турнир снова пройдет в Саудовской Аравии в январе
2920 минут назад
«Кайрат» или «Реал»? Отдайте свой голос в Пикере Спортса’’
21 минуту назадТелеграм
Бородюк об иностранцах: «Считаем, что они какие-то супертренеры – наши не уступают. Приезжают денег заработать, рассказывают: из второй фазы нужно отдать мяч в третью, потом слепую зону…»
1626 минут назад
ФИФА хочет запретить добивания после незабитого пенальти. Коллина поддерживает нововведение (Bild)
6341 минуту назад
«Бавария» собирает информацию о Влаховиче. Серб может заменить Кейна в клубе (Кристиан Фальк)
3355 минут назад
Ташуев возглавит «Факел» вместо Шалимова. Увольнение Асхабадзе до зимы не планируется (Иван Карпов)
37сегодня, 11:20
«Факел» подтвердил отставку Шалимова. Клуб и тренер расстались по согласию сторон
36сегодня, 11:15
«ПСЖ» в поддержку профилактики рака груди разместит на форме розовую ленту вместо логотипа Qatar Airways. Акция пройдет на игре со «Страсбуром» 17 октября
4сегодня, 11:05Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» принимают «Сочи». Ждем всех на домашнем кубковом матче самарцев!
сегодня, 11:00Реклама
Шаронов о современных защитниках: «Иногда не можешь понять, почему игрок так действует, ощущение, что он просто не обучен. Тренер в академии должен учить, но все сваливается в борьбу»
1сегодня, 10:58Видео
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
3сегодня, 10:50
Погребняк о покере Глушенкова: «Включил голову, понял, что обижаться себе дороже – доверяют, выходи, доказывай. Ты являешься игроком основы, никакие бразильцы не вытеснят из состава»
3сегодня, 10:30
Абросимов назначен на матч «Локомотив» – ЦСКА в 5-м туре FONBET Кубка России, на игру «Краснодара» и «Динамо» – Фролов
1сегодня, 10:20
Тренер «Кайрата» о недостатках «Реала»: «Мы нашли что-то для себя. Небольшие минусы есть в любой команде. Как их использовать – наш вопрос»
11сегодня, 09:49
КДК накажет «Ахмат» за оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также рассмотрят выбегание фанатов на поле после игры с «Акроном»
9сегодня, 09:02
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать нижегородцев на «Совкомбанк Арене»!
сегодня, 09:00Реклама
Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
13сегодня, 08:37
Чемпионат Испании. «Валенсия» примет «Овьедо»
156сегодня, 07:50