Колыванов о «Зените»: «Глушенков затмил всех бразильцев. Видно, что Максим с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров»

Игорь Колыванов сказал, что Максим Глушенков затмил бразильских игроков «Зенита».

В матче с «Оренбургом» (5:2) хавбек «Зенита» сделал покер.

«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров.

Еще месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», – сказал экс-форвард сборной России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78520 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
