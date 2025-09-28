Колыванов о «Зените»: «Глушенков затмил всех бразильцев. Видно, что Максим с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров»

Игорь Колыванов сказал, что Максим Глушенков затмил бразильских игроков «Зенита».

В матче с «Оренбургом» (5:2) хавбек «Зенита » сделал покер.

«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров.

Еще месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», – сказал экс-форвард сборной России.