Колыванов о «Зените»: «Глушенков затмил всех бразильцев. Видно, что Максим с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров»
Игорь Колыванов сказал, что Максим Глушенков затмил бразильских игроков «Зенита».
В матче с «Оренбургом» (5:2) хавбек «Зенита» сделал покер.
«Болельщики, руководство и Максим довольны, что он вернулся в прежнюю форму. Глушенкову понадобилось немало времени для этого. Видно, что он с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров.
Еще месяц назад говорили, что Максим не в лучшей физической форме. Но сейчас он выделяется. Глушенков затмил всех бразильцев», – сказал экс-форвард сборной России.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78520 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
