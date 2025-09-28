Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
Рекорд обновляется 2-й сезон подряд.
12 миллионов пользователей – лучший показатель с момента появления турнира в сезоне-2002/03. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне, когда в турнире участвовали 11,3 млн игроков.
В 1-м фэнтези-сезоне зарегистрировали 76 тысяч человек. В 2006-м аудитория впервые превысила миллион (1,3 млн), а в сезоне-2022/23 в соревновании впервые приняли участие более 10 млн игроков.
