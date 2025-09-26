Спаллетти о сборной Италии: «Я выложился на полную. Если бы не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили. Мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью»
Лучано Спаллетти заявил, что все еще не отошел от увольнения из сборной Италии.
Специалист возглавил национальную команду в сентябре 2023 года. Он вывел сборную на Евро-2024 и был уволен в июне 2025 года, начав отборочный цикл чемпионата мира 2026 года с поражения от Норвегии со счетом 0:3.
66-летнего Спаллетти спросили, готов ли он к следующей работе.
«На данный момент мой опыт работы в Италии все еще сидит в голове.
Я не пытался забыть его, мы должны принимать опыт и все, что он нам дает. Все пошло не так, как я хотел, но я выложился на полную. Теперь мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью, а потом я начну все заново.
Если бы я не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили», – сказал Спаллетти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
