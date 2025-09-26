  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Спаллетти о сборной Италии: «Я выложился на полную. Если бы не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили. Мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью»
3

Спаллетти о сборной Италии: «Я выложился на полную. Если бы не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили. Мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью»

Лучано Спаллетти заявил, что все еще не отошел от увольнения из сборной Италии.

Специалист возглавил национальную команду в сентябре 2023 года. Он вывел сборную на Евро-2024 и был уволен в июне 2025 года, начав отборочный цикл чемпионата мира 2026 года с поражения от Норвегии со счетом 0:3.

66-летнего Спаллетти спросили, готов ли он к следующей работе.

«На данный момент мой опыт работы в Италии все еще сидит в голове.

Я не пытался забыть его, мы должны принимать опыт и все, что он нам дает. Все пошло не так, как я хотел, но я выложился на полную. Теперь мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью, а потом я начну все заново.

Если бы я не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволили», – сказал Спаллетти.

Кто победит в мадридском дерби?956 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoСборная Италии по футболу
logoЛучано Спаллетти
психология
возможные трансферы
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
19вчера, 09:04
Барелла о сборной: «Гаттузо дал нам уверенность, спокойствие, помог наладить работу. У Италии были трудности при Манчини и Спаллетти, теперь нужно обрести сыгранность»
24 сентября, 20:13
Спаллетти об уходе из сборной Италии: «Я не способствовал развитию команды – сожалею, что обманул ожидания. Гаттузо сможет пройти отбор на ЧМ, желаю ему удачи»
412 августа, 13:30
Спаллетти об увольнении из сборной Италии: «Это лишило меня сна. Моя ошибка – давление на чувство идентичности, я просил петь гимн. Хотел пробудить гордость, но это было слишком»
1825 июля, 13:48
Главные новости
«Динамо» выиграло 3 матча подряд впервые в сезоне. Дальше у команды Карпина игры с «Краснодаром» и «Локо»
1125 минут назад
Сотрудника «Матч ТВ» обвинили в финансировании терроризма. Инженер Пименов арестован до 23 ноября, возбуждено уголовное дело (URA.RU)
3928 минут назад
«Крылья Советов» уступили «Динамо» – 2:3. У Ахметова 1+1, Фомин, Бителло, Сергеев, Гальдамес тоже забили
10830 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» победило «Крылья» в гостях, ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
18231 минуту назад
«Спартак» показал 3-й комплект формы на сезон от Jögel – красно-черный с воротником и «необычным узором»
4541 минуту назадВидео
Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн
1241 минуту назад
Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн
952 минуты назад
Генич о своих прозвищах: «Котэ нравится, Гениталич – нет»
2354 минуты назад
«Ювентус» выпустил облигации на 150 млн евро со ставкой 4,15% годовых и сроком погашения в 2037 году. Ранее сообщалось, что туринцы закроют финансовый год с убытками
9сегодня, 16:18
Энрике о трансферах «ПСЖ»: «Это не то же, что пойти в «Ашан» за покупками. Нелегко найти тех, кто соответствует нашему видению»
15сегодня, 16:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» продлил контракт с О’Райли до 2030 года
1 минуту назадФото
Адиев недоволен работой Мешкова на матче с «Динамо»: «Он не справился с судейством. Пусть разберутся с пенальти, которое должны были назначить»
211 минут назад
Во Франции могут запретить владение несколькими клубами, за нарушение предусмотрены дисквалификация и штрафы до 2% от оборота. Закон может затронуть «ПСЖ», «Лион», «Монако» и другие клубы
218 минут назад
У «Крыльев» 3 поражения подряд и 1 победа в 10 последних матчах, сегодня – 2:3 с «Динамо»
528 минут назад
Радимов о «Балтике»: «ЦСКА их переедет. Там нет качественных футболистов, чтобы бороться за топ‑3, к концу РПЛ будут на 9-16‑м местах»
1458 минут назад
Сергеев забил за «Динамо» впервые с июля. У форварда 4 гола в 14 матчах за клуб
1сегодня, 16:18
Талалаев о мотивации игроков: «Могу показать статью, историю матчей, обзывательства в мой адрес. Кому-то нужны софиты или финансы, кому-то – закрыть что-то из детства»
3сегодня, 16:13
Георгий Черданцев: «Настоящее «Динамо» мы увидим только весной. Карпин в поисках оптимальных сочетаний в линиях, полкоманды отсутствует»
9сегодня, 15:43
Булыкин о тренере для «Спартака»: «Была прекрасная кандидатура Моуринью, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»
15сегодня, 15:36
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Хазема»
4сегодня, 15:05