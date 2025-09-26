Пеп считает Уокера одним из величайших правых защитников: «Я спал как младенец в ходе матчей, когда Кайл был рядом. У него 6 побед в АПЛ, ЛЧ, 18 титулов в «Ман Сити»
«Манчестер Сити» сыграет против «Бернли» в матче АПЛ. Кайл Уокер, ранее игравший в составе «горожан», на данный момент выступает за «Бернли».
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о том, как он оценивает Уокера среди всех правых защитников.
«Один из величайших. С точки зрения стабильности, отсутствия травматизма, игры в каждом матче, значимости в раздевалки.
За восемь лет у него шесть побед в АПЛ, Лига чемпионов, 18 титулов. Он всегда был рядом и в хорошие, и в плохие моменты. Заключительный сезон в «Ман Сити» был тяжелым для всех: и для него, и для нас. Но я не стану оценивать его в таком коротком промежутке времени. Кайл невероятен!» – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Специалист заявил, что Кайла Уокера можно считать одним из величайших правых защитников в истории футбола наряду с такими игроками, как Хавьер Дзанетти, Кафу и Лилиан Тюрам.
«Абсолютно. Один из величайших крайних защитников! Я спал как младенец в ходе матчей, когда Кайл был рядом. Когда он полностью в игре, то может справиться с самыми высококлассными крайними вингерами в мире. Он был невероятным правым защитником!» – заявил Пеп Гвардиола.