Ковач об игровом времени Беллингема в «Боруссии»: «Джоб очень талантлив, но пришел из 2-го дивизиона Англии – это большой скачок. В этом клубе не только хорошие зарплаты, но и высокая конкуренция»

Нико Ковач высказался об игровом времени Джоба Беллингема в «Боруссии».

В 6 матчах за дортмундский клуб полузащитник провел на поле 221 минуту из 540 возможных.

«Каждому хочется играть больше. Каждый хочет играть всегда и везде. Но тогда вам нужно было бы всего одиннадцать игроков. Контракт с этим клубом означает не только хорошую зарплату, но и чертовски высокую конкуренцию.

Джоб – очень талантливый игрок, но, очевидно, он пришел из второго английского дивизиона. У него большой потенциал, но он должен влиться в игру, потому что это большой скачок.

Я доволен его развитием. Нельзя допускать ошибку, оказывая слишком сильное давление, несмотря на имя. Думаю, это не пойдет парню на пользу. Нельзя ожидать, что игрок получит все, что хочет, за два месяца. Иногда молодым игрокам требуется до полугода, но я уверен, что это произойдет быстрее», – сказал главный тренер «Боруссии » Дортмунд.