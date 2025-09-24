Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
Сантьяго Канисарес сравнил «Реал» Хаби Алонсо с командой Карло Анчелотти.
«В этом сезоне «Реал» выглядит более надежно, он больше сосредоточен, жаждет побеждать, потому что в прошлом сезоне провалился.
У «Барселоны» прекрасный тренер, но они могут потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации у игроков, ведь у них нет той злости, которая сейчас есть у «Реала», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Канисарес.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
