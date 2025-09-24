  • Спортс
  • Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
5

Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»

Сантьяго Канисарес сравнил «Реал» Хаби Алонсо с командой Карло Анчелотти.

«В этом сезоне «Реал» выглядит более надежно, он больше сосредоточен, жаждет побеждать, потому что в прошлом сезоне провалился.

У «Барселоны» прекрасный тренер, но они могут потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации у игроков, ведь у них нет той злости, которая сейчас есть у «Реала», – сказал бывший вратарь «Реала», «Валенсии» и сборной Испании Канисарес.

«Реал» безупречен: 6 из 6 в Ла Лиге. Винисиус сиял на фоне слухов об уходе

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60538 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoСантьяго Канисарес
