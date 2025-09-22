  • Спортс
  • Травма Маркиньоса несерьезная: у вингера «Спартака» свело мышцу бедра. Он будет готов к игре с «Пари НН»
8

Травма Маркиньоса несерьезная: у вингера «Спартака» свело мышцу бедра. Он будет готов к игре с «Пари НН»

Травма Маркиньоса из «Спартака» оказалась менее серьезной, чем ожидалось.

Вингер «Спартака» травмировался в матче 9-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). Его увезли на электрокаре.

«У Маркиньоса свело приводящую мышцу бедра. Боль была сильной, но ничего серьезного нет. В клубе решили его поберечь и поэтому убрали с поля.

Совсем скоро он вернется в общую группу и будет готов к ближайшей игре», – сообщил источник Sport24.

В следующем туре «Спартак» 28 сентября дома сыграет с «Пари НН».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoМаркиньос Коста
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
