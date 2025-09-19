Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки
Мирко Вучинич стал новым главным тренером сборной Черногории.
Бывший форвард «Ювентуса» и «Ромы» сменил на этому посту отправленного в отставку Роберта Просинечки. Срок соглашения – до конца нынешнего года.
Вучинич входил в тренерский штаб сборной с 2022-го. Сам он провел за национальную команду 46 игр и забил 17 голов.
Фото: fscg.me
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Футбольного союза Черногории
