Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки

Мирко Вучинич стал новым главным тренером сборной Черногории.

Бывший форвард «Ювентуса » и «Ромы» сменил на этому посту отправленного в отставку Роберта Просинечки. Срок соглашения – до конца нынешнего года.

Вучинич входил в тренерский штаб сборной с 2022-го. Сам он провел за национальную команду 46 игр и забил 17 голов.

Фото: fscg.me