  • Кривцов об игре на позиции центрфорварда: «Краснодар» весь недельный цикл это тренировал. Чувствовал, что забью»
3

Кривцов об игре на позиции центрфорварда: «Краснодар» весь недельный цикл это тренировал. Чувствовал, что забью»

Никита Кривцов рассказал об игре на позиции центрфорварда «Краснодара».

Хавбек вышел в атаке из-за дисквалификации Джона Кордобы и забил победный гол в матче РПЛ с «Акроном» (2:1).

— Как тебе играть на позиции центрального нападающего?

— Мы весь недельный цикл это оттачивали, тренировали. В начале, конечно, было непривычно, но потом уже привык. На игре уже было полегче, чем на тренировках.

— Чувствовал, что забьешь победный гол?

— Насчет победного не знаю, но что забью, еще вчера чувствовал.

— Насколько эта победа важна для «Краснодара», учитывая, что следующий матч в чемпионате будет против «Зенита»?

— Для «Краснодара» все победы важные. Хорошо, что мы остаемся на первом месте. Это все благодаря команде, — сказал полузащитник «Краснодара».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?6257 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Кривцов
