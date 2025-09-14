Кривцов об игре на позиции центрфорварда: «Краснодар» весь недельный цикл это тренировал. Чувствовал, что забью»
Никита Кривцов рассказал об игре на позиции центрфорварда «Краснодара».
Хавбек вышел в атаке из-за дисквалификации Джона Кордобы и забил победный гол в матче РПЛ с «Акроном» (2:1).
— Как тебе играть на позиции центрального нападающего?
— Мы весь недельный цикл это оттачивали, тренировали. В начале, конечно, было непривычно, но потом уже привык. На игре уже было полегче, чем на тренировках.
— Чувствовал, что забьешь победный гол?
— Насчет победного не знаю, но что забью, еще вчера чувствовал.
— Насколько эта победа важна для «Краснодара», учитывая, что следующий матч в чемпионате будет против «Зенита»?
— Для «Краснодара» все победы важные. Хорошо, что мы остаемся на первом месте. Это все благодаря команде, — сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
