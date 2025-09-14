Энрике о переломе ключицы после падения с велосипеда: «Когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь увидеть положительные моменты. Готов работать в обычном режиме»

Луис Энрике высказался о своей травме.

5 сентября главный тренер «Пари Сен-Жермен » после падения с велосипеда получил переломом ключицы . Он перенес операцию .

Несмотря на травму, испанский специалист будет руководить командой в матче против «Ланса » в 4-м туре Лиги 1, который состоится 14 сентября.

«Я провел тренировку как обычно. Завтра я буду готов к матчу с «Лансом». Моя авария ничего не изменит. Я готов, я все могу, я могу продолжать работать в обычном режиме.

Каждый раз, когда в моей жизни происходит что-то негативное, я пытаюсь изменить это и увидеть положительные моменты. Сейчас я вижу много позитивного и чувствую себя комфортно», – сказал Энрике .