Паласиос выбыл до конца года. Хавбек «Байера» травмировал приводящую мышцу
Эксекиэль Паласиос пропустит остаток 2025 года.
Полузащитник «Байера» травмировал приводящую мышцу правой ноги в игре 3-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Kicker сообщает, что аргентинец перенесет операцию в начале следующей недели и будет восстанавливаться до 2026-го.
Паласиос в этом сезоне принял участие в двух матчах чемпионата Германии, в прошлом – в 24. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Kicker
