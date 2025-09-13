Паласиос выбыл до конца года. Хавбек «Байера» травмировал приводящую мышцу

Эксекиэль Паласиос пропустит остаток 2025 года.

Полузащитник «Байера » травмировал приводящую мышцу правой ноги в игре 3-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом ».

Kicker сообщает, что аргентинец перенесет операцию в начале следующей недели и будет восстанавливаться до 2026-го.

Паласиос в этом сезоне принял участие в двух матчах чемпионата Германии, в прошлом – в 24. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .