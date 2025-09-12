«Байер» выиграл первый матч при Юлманде – вдевятером у «Айнтрахта». При тен Хаге было одно очко за два тура Бундеслиги

«Байер» одержал первую победу в чемпионате Германии.

Команда, которую в начале недели возглавил Каспер Юлманд , обыграла «Айнтрахт » в 3-м туре – 3:1. Леверкузенцы доигрывали вдевятером из-за удалении Роберта Андриха и Игнасио Фернандеса Карбальо.

В первых двух турах «Байер » проиграл и сыграл вничью. Руководил им тогда Эрик тен Хаг .

18 сентября немецкий клуб сыграет с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.