  • «Байер» выиграл первый матч при Юлманде – вдевятером у «Айнтрахта». При тен Хаге было одно очко за два тура Бундеслиги
«Байер» выиграл первый матч при Юлманде – вдевятером у «Айнтрахта». При тен Хаге было одно очко за два тура Бундеслиги

«Байер» одержал первую победу в чемпионате Германии.

Команда, которую в начале недели возглавил Каспер Юлманд, обыграла «Айнтрахт» в 3-м туре – 3:1. Леверкузенцы доигрывали вдевятером из-за удалении Роберта Андриха и Игнасио Фернандеса Карбальо.

В первых двух турах «Байер» проиграл и сыграл вничью. Руководил им тогда Эрик тен Хаг.

18 сентября немецкий клуб сыграет с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

