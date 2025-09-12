«Байер» выиграл первый матч при Юлманде – вдевятером у «Айнтрахта». При тен Хаге было одно очко за два тура Бундеслиги
«Байер» одержал первую победу в чемпионате Германии.
Команда, которую в начале недели возглавил Каспер Юлманд, обыграла «Айнтрахт» в 3-м туре – 3:1. Леверкузенцы доигрывали вдевятером из-за удалении Роберта Андриха и Игнасио Фернандеса Карбальо.
В первых двух турах «Байер» проиграл и сыграл вничью. Руководил им тогда Эрик тен Хаг.
18 сентября немецкий клуб сыграет с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
