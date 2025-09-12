Холанд о 88 голах в 100 матчах АПЛ за «Ман Сити»: «Я знал, что приеду и добьюсь успеха, хотя не ожидал, что сразу выиграю требл. Лишь после завершения карьеры осознаю, чего добился»
Эрлинг Холанд предполагал, что в АПЛ ему придется сложнее.
«Учитывая людей, которые меня окружали, я в какой-то мере знал, что добьюсь успеха. Может, я слегка высокомерен, говорите что хотите, но я знал, что я смогу приехать и проявить себя в такой команде и с таким тренером. Я был уверен, что все получится.
Я, конечно, не ожидал, что в первом же сезоне выиграю требл.
Время летит очень быстро, и сложно остановиться и все осмыслить. И я думаю, что только после завершения карьеры я осознаю, что я делал и чего добился», – сказал форвард «Манчестер Сити».
Холанд забил в 100-м матче АПЛ за «Ман Сити». У форварда больше всех голов в 100 матчах лиги – 88, он опередил Ширера (79), ван Нистелроя (68) и Агуэро (64)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
