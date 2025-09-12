Рабьо о «Милане»: «Я здесь, чтобы помочь клубу вернуться на победный путь – он заслуживает большего. Я предпочел не просто играть в ЛЧ, а иметь амбиции и продолжать бороться»

Адриен Рабьо рассказал, почему решил перейти в «Милан».

Напомним, «Марсель » выставил полузащитника на трансфер после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии француз присоединился к миланскому клубу.

«У меня отличная карьера. Я многое выиграл в «ПСЖ » и «Ювентусе ». Я один из французских игроков, сыгравших больше всего матчей за «Ювентус». Также у меня был отличный год в «Марселе».

Я хочу продолжать бороться за победу, забивать голы, ассистировать, получать удовольствие от игры и помогать молодым игрокам. Я также здесь, чтобы помочь «Милану» вернуться на победный путь.

Прошлый сезон был неудачным для «Милана », который заслуживает гораздо большего. Я хочу проявить характер и лидерские качества, думаю, что переход сюда – правильный выбор.

Возможно, это важнее, чем быть в команде, играющей в Лиге чемпионов, но понимать, что они не стремятся ни к победе, ни к продвижению дальше. Я предпочел приехать сюда, поработать год и жить этим проектом вместе с тренером, чтобы в следующем году продолжить бороться. Не просто играть в Лиге чемпионов, а иметь амбиции и добиться чего-то значимого», – сказал Рабьо.