  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рабьо о предстоящем матче против Роу после драки: «Будет приятно его увидеть, он хороший парень. Случившееся – обычная ситуация в раздевалке»
2

Рабьо о предстоящем матче против Роу после драки: «Будет приятно его увидеть, он хороший парень. Случившееся – обычная ситуация в раздевалке»

Адриен Рабьо заявил, что конфликт с Джонатаном Роу остался в прошлом.

Напомним, «Марсель» выставил на трансфер Рабьо и Роу после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии англичанин перешел в «Болонью», француз оказался в «Милане». 

Игроки встретятся друг с другом в следующем матче Серии А в воскресенье. 

«Ничего особенного. Мы даже поговорили, когда он подписал контракт с «Болоньей», а я – с «Миланом». В переписке мы пожелали друг другу удачи и сказали, что увидимся на «Сан-Сиро».

Будет приятно его увидеть, Джонатан – хороший парень. То, что произошло, – обычная ситуация в раздевалке, такое может случиться где угодно. Это никак не изменило наши отношения. Я буду рад снова его встретить», – сказал Рабьо

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?488 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoАдриен Рабьо
logoМарсель
logoсерия А Италия
logoБолонья
logoДжонатан Роу
logoлига 1 Франция
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рабьо попрощался с фанатами «Марселя»: «С первого дня вы приняли меня, несмотря на мое прошлое в «ПСЖ». Было удовольствием защищать цвета «Олимпика»
210 сентября, 20:38
Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе – лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо – он игрок сборной Франции»
39 сентября, 21:54
Главные новости
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
12 сентября 2025, 17:00Тесты и игры
Кахигао о трансферах в «Спартаке»: «Ненавижу переплачивать за игроков, как и за овощи в магазине. Рынок сильно раздут»
48 секунд назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Шаньдун Тайшань» – 1:0, Ван Хайцзянь забил прямым ударом с углового, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
810 минут назадВидео
«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году
312 минут назад
Гави может пропустить до 6 недель из-за травмы колена. Операция не исключается
1723 минуты назад
Игроки «МЮ» рады переходу Онана в «Трабзонспор». Они считают, что в клубе был бы перебор вратарей после покупки Ламменса (MEN)
1848 минут назад
Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»
1254 минуты назад
Слот – тренер месяца в АПЛ. У «Ливерпуля» три победы в трех матчах августа
30сегодня, 11:20
Гаэтан Перрен: «Краснодар» во Франции боролся бы за самые высокие места. Если клубы РПЛ вернутся в еврокубки, будут на уровне других топовых европейских лиг»
13сегодня, 11:08
Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»
17сегодня, 11:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ротор» теперь на Трибуне Спортса’‘! Заходите в блог, где Нидергаус вспоминает легендарное противостояние с «МЮ»
5 минут назадТрибуна
«Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)
15 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
117 минут назад
Онугха перешел из «Копенгагена» в «Кайсериспор». Контракт с российским форвардом – на два года
118 минут назадФото
Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
137 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
3сегодня, 11:02
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
3сегодня, 10:57
Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»
2сегодня, 10:52
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
3сегодня, 10:39
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
9сегодня, 10:30Фото