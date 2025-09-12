Рабьо о предстоящем матче против Роу после драки: «Будет приятно его увидеть, он хороший парень. Случившееся – обычная ситуация в раздевалке»

Адриен Рабьо заявил, что конфликт с Джонатаном Роу остался в прошлом.

Напомним, «Марсель » выставил на трансфер Рабьо и Роу после потасовки в раздевалке команды на фоне поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре сезона Лиги 1. Впоследствии англичанин перешел в «Болонью», француз оказался в «Милане».

Игроки встретятся друг с другом в следующем матче Серии А в воскресенье.

«Ничего особенного. Мы даже поговорили, когда он подписал контракт с «Болоньей», а я – с «Миланом». В переписке мы пожелали друг другу удачи и сказали, что увидимся на «Сан-Сиро».

Будет приятно его увидеть, Джонатан – хороший парень. То, что произошло, – обычная ситуация в раздевалке, такое может случиться где угодно. Это никак не изменило наши отношения. Я буду рад снова его встретить», – сказал Рабьо .