Пиоли о «Наполи»: «Чемпионы значительно усилились, поэтому и считаются фаворитами Серии А, в ЛЧ тоже могут выступить хорошо. Конте – один из лучших тренеров мира. Но непобедимых нет»

Стефано Пиоли указал на силу «Наполи».

«Конте – один из лучших тренеров Европы и мира, это точно будет отличное противостояние. И я, и он подготовили стратегии для игры, оборонительные и атакующие, но в итоге разницу определяют игроки.

«Наполи» – команда, которая выиграла скудетто в прошлом году и значительно усилилась летом, так что, естественно, считается фаворитом и в этом чемпионате. Она также может очень хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Но у нас хорошая команда, на этой неделе мы в одинаковых условиях с «Наполи », потому что обе команды начали подготовку к матчу только вчера. Лига конференций на игру не повлияет, в этом я уверен.

«Наполи» силен во всем, мы хорошо знаем его игроков и тренера, но завтрашний матч покажет, каков разрыв между нами и ими. Непобедимых нет, мы хотим сыграть на равных», – заявил главный тренер «Фиорентины».