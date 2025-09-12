  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пиоли о «Наполи»: «Чемпионы значительно усилились, поэтому и считаются фаворитами Серии А, в ЛЧ тоже могут выступить хорошо. Конте – один из лучших тренеров мира. Но непобедимых нет»
1

Пиоли о «Наполи»: «Чемпионы значительно усилились, поэтому и считаются фаворитами Серии А, в ЛЧ тоже могут выступить хорошо. Конте – один из лучших тренеров мира. Но непобедимых нет»

Стефано Пиоли указал на силу «Наполи».

«Конте – один из лучших тренеров Европы и мира, это точно будет отличное противостояние. И я, и он подготовили стратегии для игры, оборонительные и атакующие, но в итоге разницу определяют игроки.

«Наполи» – команда, которая выиграла скудетто в прошлом году и значительно усилилась летом, так что, естественно, считается фаворитом и в этом чемпионате. Она также может очень хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Но у нас хорошая команда, на этой неделе мы в одинаковых условиях с «Наполи», потому что обе команды начали подготовку к матчу только вчера. Лига конференций на игру не повлияет, в этом я уверен.

«Наполи» силен во всем, мы хорошо знаем его игроков и тренера, но завтрашний матч покажет, каков разрыв между нами и ими. Непобедимых нет, мы хотим сыграть на равных», – заявил главный тренер «Фиорентины».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?1956 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
logoНаполи
logoСтефано Пиоли
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФиорентина
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раджа Наингголан: «Не нравятся сравнения с Мактоминеем, я был на другом уровне. И Хейлунд мне не нравится: он работяга, но слабовато играет спиной к воротам. Кин тоже переоценен»
45вчера, 19:39
Ди Канио о скудетто: «Наполи» – фаворит. Они единственные приобрели европейских игроков, готовых сразу выйти в стартовом составе. Де Брюйне – чемпион, Хейлунд – отличное подписание»
1вчера, 13:13
Главные новости
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
59 минут назадLive
ЦСКА хотел арендовать форварда «Сосьедада» Садика за 1,3 млн евро (Иван Карпов)
411 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» победил «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
13838 минут назад
Первая лига. «Торпедо» уступило «Волге», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
3546 минут назад
Карпин о потолке зарплат в РПЛ: «Не понимаю, как это в принципе возможно не в закрытой лиге. КХЛ, МЛС, НХЛ – коммерческие лиги, никто не вылетает. И таких трансферов, как в футболе, нет»
1056 минут назад
«Зенит» отказался продать Кассьерру ЦСКА (Иван Карпов)
57сегодня, 17:33
«Спартак» хотел купить Кругового. ЦСКА отказался обсуждать трансфер (Иван Карпов)
44сегодня, 17:09
Рюдигер пропустит около 3 месяцев из-за травмы бедра
44сегодня, 17:06
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
сегодня, 17:00Тесты и игры
ЦСКА трижды повышал Кисляку зарплату, сообщил агент Маньяков: «Поднятие без увеличения срока контракта беспрецедентно для клуба. Теперь Матвей получает на уровне лидеров»
26сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Айнтрахт». Лукас Васкес и Шик играют. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Умтити, вероятно, завершит карьеру в 31 год. Не играющий с января 2024-го защитник приезжал на базу «Лиона» для записи видео – возможно, прощального
217 минут назад
Vodafone стал партнером УЕФА. Мобильный оператор будет спонсировать ЛЧ до 2027 года и ряд женских турниров до 2030-го
17 минут назад
«Спартак» предлагал арендовать Хлусевича «Крыльям», «Ахмату» и «Динамо» Махачкала (Иван Карпов)
734 минуты назад
У «Торпедо» 1 победа в 10 матчах сезона – она была после отставки Кононова. Клуб идет 16-м в Первой лиге
637 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Фатех», «Аль-Иттифак» Вейналдума и «Аль-Ахли» Мареза не забили голов
539 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Даку забил с пенальти
1940 минут назад
«Авангард» проголосовал на выборах губернатора Курской области. Защитник Балашов заявил: «Надеюсь, я сделал правильный выбор, и область будет только развиваться»
50 минут назад
Мусампу подозревают в налоговом мошенничестве на 100 тысяч евро. Экс-хавбек «Атлетико» и «Ман Сити» освобожден из-под стражи, его бухгалтер задержан
1сегодня, 17:38
Хавбек «Шаньдуна» Казаишвили сделал хет-трик в ворота «Шанхая» Слуцкого. Он лучший бомбардир Суперлиги Китая с 22 голами
3сегодня, 17:26Видео