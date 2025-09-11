18-летняя потерпевшая отказалась от обвинений к Асенсио по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Претензии 16-летней девушки остаются в силе (COPE)

Одна из потерпевших по делу Рауля Асенсио отказалась от обвинений в его адрес.

Напомним, футболист обвиняется в двух преступлениях против неприкосновенности частной жизни двух девушек, участвовавших в добровольном сексуальном контакте. Защитнику «Реала» грозит два с половиной года тюрьмы.

Еще троим экс-игрокам «Кастильи», причастным к этим событиям, дополнительно вменяется преступление, связанное с распространением детской порнографии, так как одна из девушек была несовершеннолетней.

Одна из двух девушек, а именно 18-летняя, отказалась от обвинения против Асенсио, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на COPE.

Утверждается, что потерпевшая принимает извинения игрока, которые он изложил ранее в своем заявлении.

«Я принимаю извинения добровольно и безвозмездно и выражаю свое прощение. Я не хочу, чтобы он был наказан в уголовном порядке», – говорится в письме девушки.

Однако ее обвинения против остальных подозреваемых футболистов Андреса Гарсии, Феррана Руиса и Хуана Родригеса остаются неизменными.

Кроме того, другое обвинение против Асенсио – от несовершеннолетней 16-летней жертвы – также остается в силе.