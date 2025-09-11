«Динамо» Махачкала подпишет защитника «Патриотас» Аларкона за 400 000 евро и выплатит 30 000 евро за прекращение аренды футболиста в «Депортиво Пасто» (Sport24)
«Динамо» Махачкала подпишет колумбийского защитника Андреса Аларкона.
По информации Sport24, махачкалинцы договорились о трансфере игрока с колумбийским «Патриотас». Аларкон уже прибыл в Россию и успешно прошел медосмотр – он подпишет контракт с «Динамо» Махачкала сроком на 4 года.
Отмечается, что российский клуб выплатит компенсацию за досрочное прекращение аренды Аларкона в «Депортиво Пасто», соглашение с которым было рассчитано до зимы. Сумма трансфера составит 400 000 евро, компенсация за расторжение аренды – 30 000 евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
