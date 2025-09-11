Кафанов о Бориско и сборной: «Хорошо начал сезон в «Балтике». Будет продолжать так — конечно, вызовем»
Виталий Кафанов высказался о кандидатах в сборную России среди голкиперов.
«Как вы видели, в расширенном списке был Гудиев из «Акрона». Хотелось бы отметить Шелию, он сильно помог «Ахмату» набрать нужные очки. Я посещал тренировку в Грозном, мне понравилось, как Гиорги, как и остальные голкиперы «Ахмата», тренировался под руководством Цуцулаева. Думаю, Шелия должен играть еще долго.
Держали в уме Бориско из «Балтики». Он хорошо начал сезон, если будет продолжать так — конечно, вызовем. Максим также очень понравился в тренировочном процессе, как и другие вратари «Балтики», — сказал тренер вратарей сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
