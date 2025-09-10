  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»

Тренер сборной Исландии пытался оспорить отмену гола против Франции.

Исландцы на выезде уступили французам (1:2) в отборе на ЧМ-2026.

Главный арбитр матча Антониу Карвалью Нобре отменил гол гостей на 90-й минуте после просмотра ВАР. Судья сослался на фол в атаке – форвард Андри Гудьонсен хватал за футболку защитника Ибраима Конате в борьбе за позицию. 

«Что касается отмененного гола, думаю, был небольшой фол. Наш нападающий слегка дернул Ибраима Конате за футболку.

Но свою точку зрения нужно отстаивать. Мне все равно пришлось сказать судье, что это было незначительное [нарушение], а Конате – тяжеловес по сравнению с Гудьонсеном.

Так что если увеличить масштаб и посмотреть в замедленной съемке, всегда что-то найдется. Возможно, судья был прав. Я повторяю, возможно», – сказал Арнар Гунлаугссон на пресс-конференции.

Хавбек Исландии Йоханнессон об отмене гола против Франции: «Это лишило нас заслуженного очка – просто смешно»

