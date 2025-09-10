«Крылья» принимают «Сочи». Самарцы, приходите на «Солидарность Самара Арену» поддержать команду!
«Крылья Советов» встретятся с «Сочи» в восьмом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 14 сентября, в 15:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья» после семи туров расположились на восьмом месте в турнирной таблице, обладая девятью очками. Сочинцы же идут на 16-й строчке, набрав одно очко. Приходите поддержать самарцев в домашней игре против «Сочи»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости