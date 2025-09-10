Шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу – 61,4%, «Боруссии» – 8,8%, «Байера» – 8,3% (CIES)
«Бавария» – главный претендент на победу в Бундеслиге по версии CIES.
Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Германии Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).
Рейтинг фаворитов на чемпионство в Германии выглядит так:
1. «Бавария» – 61,4%;
2. «Боруссия» Дортмунд – 8,8%;
3. «Байер» – 8,3%;
4. «Штутгарт» – 6,9%;
5. «РБ Лейпциг» – 5,3%;
6. «Айнтрахт» – 3,3%;
7. «Майнц» – 1,8%;
8. «Фрайбург» – 1,4%;
9. «Хоффенхайм» – 1,1%.
Шансы у всех остальных команд оценены в 1% или ниже.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CIES Footbal Observatory
