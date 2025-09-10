Шансы «Баварии» выиграть Бундеслигу – 61,4%, «Боруссии» – 8,8%, «Байера» – 8,3% (CIES)

«Бавария» – главный претендент на победу в Бундеслиге по версии CIES.

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Германии Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Рейтинг фаворитов на чемпионство в Германии выглядит так:

1. «Бавария » – 61,4%;

2. «Боруссия » Дортмунд – 8,8%;

3. «Байер » – 8,3%;

4. «Штутгарт» – 6,9%;

5. «РБ Лейпциг » – 5,3%;

6. «Айнтрахт » – 3,3%;

7. «Майнц» – 1,8%;

8. «Фрайбург» – 1,4%;

9. «Хоффенхайм» – 1,1%.

Шансы у всех остальных команд оценены в 1% или ниже.