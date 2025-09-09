Сборная Армении победила впервые в 2025 году – 2:1 Ирландию. Были 4 поражения и ничья

Сборная Армении выиграла первый матч в 2025 году.

Команда Егише Меликяна, ранее сменившего Джона ван ‘т Схипа из Нидерландов, дома обыграла Ирландию (2:1) в квалификации ЧМ-2026.

Таким образом, армяне прервали серию из пяти матчей без побед – 4 поражения и ничья.

В группе F рибора к чемпионату мира после двух матчей Армения набрала 3 очка и сейчас занимает второе место. Ирландия идет 4-й с одним баллом. Венгрия (1) и Португалия (3) сегодня сыграют друг с другом.