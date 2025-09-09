Экс-защитник сборной Армении Ароян: «Люблю быстрые тачки, всю жизнь на BMW. В Венгрии за месяц набралось штрафов на 1000 евро. Просто не знал, где камеры стоят, плюс три штрафа за парковку»

Вараздат Ароян рассказал о штрафах за нарушение ПДД в Венгрии.

– Какая любимая марка?

– У меня всю жизнь была BMW. Ни для кого не секрет, что я люблю быстрые тачки. Даже если я играю в другой стране, в Ереване обязательно меня должна ждать машина.

– Штрафов много прилетает?

– Уже в Венгрии за месяц набралось на 400 тыс. форинтов – 1 тысяча евро… Не могу сказать, что гоняю, просто не знал, где камеры стоят. Плюс три штрафа за парковку.

В Венгрии очень большие штрафы за превышение скорости! Например, при разрешенной скорости 60 км/ч я ехал 83 км/ч. Штраф пришел на 100 тыс. форинтов – это 250 евро. 20 тыс. форинтов за неоплату парковки – еще 50 евро.

Но в целом жизнь в Венгрии недорогая – вот в Китае пришлось потратиться, – сказал бывший защитник сборной Армении, выступающий за «Казинцбарцику».