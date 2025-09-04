Бардагжи о «Барселоне»: «Не перешел бы сюда ради игры за резервную команду. Проблемы с регистрацией были не только у меня»

Руни Бардагжи высказался о проблемах «Барселоны» с его регистрацией.

Ранее стало известно , что каталонский клуб зарегистрировал 19-летнего полузащитника в качестве игрока второй команды.

«Не думаю, что перешел бы сюда, если бы меня подписывали для игры за молодежную команду. Я сыграл более 100 игр за основную команду и не согласился бы перейти в резервную. Вы это выдумали. Это неправда. И я, и клуб с самого начала знали, в чем заключается план. С первого дня он состоял в том, чтобы быть в первой команде. Никакие разговоры не соответствуют действительности. На меня это никак не повлияло.

Многие знают об этом... Не знаю, можно ли назвать это проблемой, но у клуба уже несколько лет возникают трудности с регистрацией игроков. Это произошло не только со мной. Такое случалось много раз, у клуба бывают трудности с этим. Думаю, [к матчу с «Валенсией»] все будет готово», – сказал Бардагжи .