Суд перенес заседание по банкротству «Химок» на 9 сентября

Арбитражный суд Московской области отложил решение по признанию «Химок» банкротом.

Заседание по данному вопросу перенесено на 9 сентября

Сообщалось , что ФИФА не будет рассматривать жалобы футболистов и тренеров подмосковного клуба по долгам.

«Химки » объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26.