Суд перенес заседание по банкротству «Химок» на 9 сентября
Арбитражный суд Московской области отложил решение по признанию «Химок» банкротом.
Заседание по данному вопросу перенесено на 9 сентября
Сообщалось, что ФИФА не будет рассматривать жалобы футболистов и тренеров подмосковного клуба по долгам.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее из-за финансовых проблем клуб не получил лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
