Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»

Михел Влап высказался о критике, с которой столкнулся из-за «Спартака».

Сообщалось , что красно-белые пытались купить полузащитника у «Твенте» за 4 млн евро и согласовали с ним контракт. В итоге сделка заключена не была, нидерландец перешел в «Аль-Ахли » из Дохи.

«Было непросто. Я никогда ничего об этом не говорил. Мир медиа так «прекрасен», что тебя сразу же разрывают на части со всех сторон... Меня самого это не сильно беспокоило. Но люди, с которыми ты не общался десять лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери. Они не спят из-за того, что говорят в СМИ.

Это заставило задуматься. Но я никогда не принимал решения, что поступлю так или иначе. Я не злился и не стремился туда [в Россию].

Я не хотел уходить из «Твенте » бесплатно, ведь клуб должен был заработать на мне хорошие деньги. Потом появился этот вариант. Я рассматриваю все предложения, слежу за всем и выбираю, что мне лучше всего подходит. Там, где я сейчас, я вполне счастлив», – сказал Влап .