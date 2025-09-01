«Бавария» и клубы АПЛ вступили в гонку за Коло-Муани. «Тоттенхэм» почти согласовал контракт с форвардом «ПСЖ»
«Бавария» и несколько клубов АПЛ вступили в гонку за Рандаля Коло-Муани.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «ПСЖ» согласовали стоимость арендной сделки форварда, который выступал за туринцев во второй половине минувшего сезона.
По данным L’Équipe, «Бавария» связалась с окружением француза, стремясь найти альтернативу в случае возвращения Николаса Джексона в «Челси». Кроме того, интерес к игроку проявляют «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
Вместе с тем инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что условия личного контракта с Коло-Муани практически согласовал «Тоттенхэм».
По его информации, переговоры с «ПСЖ» о формуле сделки продолжаются, при этом «шпоры» настаивают на обязательстве выкупа.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
