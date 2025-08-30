У Барко 10 голов с пенальти в 34 матчах в РПЛ. Только Деметрадзе забивал столько, сыграв меньше игр

Эсекиэль Барко реалзовал 10-й пенальти в чемпионатах России.

Полузащитник «Спартака » сделал дубль в матче с «Сочи » в 7-м туре Мир РПЛ (2:1), забив оба гола с пенальти.

На счету Барко 10 успешных 11-метровых за 34 матча в чемпионатах России.

За меньшее количество матчей до этой отметки добирался лишь экс-форвард «Алании» и «Локомотива» Георгий Деметрадзе – 10 голов в 28 матчах.

На третьем месте экс-нападающий ЦСКА и «Ростельмаша» Юрий Матвеев – 10 голов в 47 играх.