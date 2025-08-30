У Барко 10 голов с пенальти в 34 матчах в РПЛ. Только Деметрадзе забивал столько, сыграв меньше игр
Эсекиэль Барко реалзовал 10-й пенальти в чемпионатах России.
Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче с «Сочи» в 7-м туре Мир РПЛ (2:1), забив оба гола с пенальти.
На счету Барко 10 успешных 11-метровых за 34 матча в чемпионатах России.
За меньшее количество матчей до этой отметки добирался лишь экс-форвард «Алании» и «Локомотива» Георгий Деметрадзе – 10 голов в 28 матчах.
На третьем месте экс-нападающий ЦСКА и «Ростельмаша» Юрий Матвеев – 10 голов в 47 играх.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦИФРОСКОП
