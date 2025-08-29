Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго

Сборная Аргентины в октябре проведет два матча в США.

Аргентинцы уже отобрались на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. На следующей неделе сборная проведет два последних матча отборочного турнира Южной Америки против Венесуэлы и Эквадора .

В октябрьскую международную паузу команда поедет в США.

«Следующая международная пауза сборной пройдет в США в октябре. Мы начнем работать над логистикой двух матчей, о которых будет объявлено позже. Первый – против Венесуэлы в Майами на «Хард Рок Стэдиум », а второй – на «Солджер Филд» в Чикаго против Пуэрто-Рико .

Но прежде всего мы думаем о фундаменте для чемпионата мира», – сказал президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия в интервью Olé.

Матч с Венесуэлой запланирован на 10 октября, а игра против Пуэрто-Рико – на 13-е.

В ноябре сборная Аргентины отправится в Африку и Азию. 10-го числа сборная сыграет в Луанде, столице Анголы, а 14-го – в Индии, штат Керала. Соперники на эти матчи пока не определены.