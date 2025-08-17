  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»
4

Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»

Сборная Аргентины не сыграет с Россией в 2025 году.

«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России.

Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», – сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.

Ранее РФС объявил о договоренности по проведению матчей с Иорданией, Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили в этом году.

А что теперь делать со Станковичем?10936 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная России по футболу
календарь
logoпремьер-лига Россия
Федерация футбола Аргентины
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
