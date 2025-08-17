Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»
Сборная Аргентины не сыграет с Россией в 2025 году.
«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России.
Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», – сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.
Ранее РФС объявил о договоренности по проведению матчей с Иорданией, Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили в этом году.
А что теперь делать со Станковичем?10936 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости