Ассоциация футбола Аргентины о матче с Россией: «Не отказываемся от идеи, но уже не в этом году»

Сборная Аргентины не сыграет с Россией в 2025 году.

«Мы не отказываемся от идеи взять в разработку проведение товарищеского матча с командой России.

Все возможно, но, очевидно, уже не в этом году», – сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.

Ранее РФС объявил о договоренности по проведению матчей с Иорданией, Катаром, Ираном, Боливией, Перу и Чили в этом году.