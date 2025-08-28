Паршивлюк допускает, что Карпин смог бы добиться результатов в Европе, как Эмери: «Возможно, получилось бы. В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, а они ничего не выиграли»

Сергей Паршивлюк оценил перспективы Валерия Карпина в Европе.

«К сожалению для себя, большую часть периода работы Унаи Эмери в «Спартаке » я был травмирован. Мне сложно сравнивать его с нынешним Карпиным. У Унаи был свой подход. К тому же он был иностранцем. Команда была другая, игроки другие, все нужно было делать через переводчика.

Неудачный период Эмери в «Спартаке»? Работу любого тренера определяет результат, тогда результата не было. Однако своими упорством и фанатичной любовью к футболу Эмери всем доказал, что он большой тренер, и добился серьезных результатов.

Смог бы Карпин добиться того же в Европе? Никто не знает. Возможно, получилось бы. В «ПСЖ», например, в какой-то момент были Месси, Неймар и Мбаппе, а они ничего не выиграли. Сейчас лучших в мире игроков в команде нет, а «ПСЖ » взял все трофеи», – сказал бывший защитник «Спартака», работающий в тренерском штабе Валерия Карпина в «Динамо».

После периода в «Спартаке» Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале», Вильярреале» и «Астон Вилле». После ухода из «Спартака» тренер выиграл 11 трофеев.

