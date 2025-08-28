  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Паршивлюк допускает, что Карпин смог бы добиться результатов в Европе, как Эмери: «Возможно, получилось бы. В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, а они ничего не выиграли»
32

Паршивлюк допускает, что Карпин смог бы добиться результатов в Европе, как Эмери: «Возможно, получилось бы. В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, а они ничего не выиграли»

Сергей Паршивлюк оценил перспективы Валерия Карпина в Европе.

«К сожалению для себя, большую часть периода работы Унаи Эмери в «Спартаке» я был травмирован. Мне сложно сравнивать его с нынешним Карпиным. У Унаи был свой подход. К тому же он был иностранцем. Команда была другая, игроки другие, все нужно было делать через переводчика.

Неудачный период Эмери в «Спартаке»? Работу любого тренера определяет результат, тогда результата не было. Однако своими упорством и фанатичной любовью к футболу Эмери всем доказал, что он большой тренер, и добился серьезных результатов.

Смог бы Карпин добиться того же в Европе? Никто не знает. Возможно, получилось бы. В «ПСЖ», например, в какой-то момент были Месси, Неймар и Мбаппе, а они ничего не выиграли. Сейчас лучших в мире игроков в команде нет, а «ПСЖ» взял все трофеи», – сказал бывший защитник «Спартака», работающий в тренерском штабе Валерия Карпина в «Динамо».

После периода в «Спартаке» Эмери работал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале», Вильярреале» и «Астон Вилле». После ухода из «Спартака» тренер выиграл 11 трофеев.

«Динамо» Карпина – разочарование

Тренеры РПЛ, уехавшие работать в Европу. У кого что получилось?

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги24909 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
logoСергей Паршивлюк
logoУнаи Эмери
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о Карпине: «У Алонсо в Леверкузене поначалу не получилось, а в итоге стал чемпионом. И есть ощущение, что «Динамо» нужен вратарь, Лунев что-то растрынделся про совмещение»
4827 августа, 18:04
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
8427 августа, 16:01
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
9027 августа, 15:24
Главные новости
Жеребьевка Лиги чемпионов, 34 очка Дончича не спасли Словению, финалы ЛЧ будут начинаться рано, финал «Бриллиантовой лиги» и другие новости
10сегодня, 04:10
Какая буква чаще всего встречается в клубах РПЛ?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Депутат Терюшков об РПЛ: «В топ-клубах наши игроки на лавке из-за легионеров. Мы выкидываем в футбол запредельный объем денег, чтобы посмотреть, как бразильцы играют с европейцами»
49сегодня, 03:30
«Зениту» интересен Джон Джон из «Брагантино». Концерн «Ред Булл» против продажи хавбека в Россию из-за политической ситуации (Globo)
36сегодня, 03:15
«Милан» и «Ман Сити» обсуждают трансфер Аканджи. Переговоры проходят успешно
18вчера, 21:59
Известны все 36 участников ЛК: «Фиорентина» и «Шахтер» – в 1-й корзине, «Динамо» Киев и «Пэлас» – во 2-й, гибралтарский «Линкольн» – в 4-й, мальтийские «Спартанс» – в 6-й
11вчера, 21:56
Вячеслав Федорищев: «В «Крылья» заливалось столько денег, столько воровалось... Когда футболиста заставляют мешками отдавать деньги непонятным людям – это беспредел»
78вчера, 21:47
Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. «Шахтер» прошел «Серветт», «Фиорентина» одолела «Полесье», «Кристал Пэлас» и «Фредрикстад» не забили
29вчера, 21:40
ТВ «Реала» о матче с «Кайратом»: «Кто бы сомневался – самый дальний выезд, 300 км до Китая. Самый неравный жребий, как и в прошлом сезоне, и снова с помощью компьютера»
198вчера, 21:30
Вальдано об ЛЧ: «Реалу» придется лететь в Алматы – как до Нью-Йорка. У «Барсы» положение гораздо лучше, но никто не может расслабиться при таком графике»
31вчера, 21:28
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков получил «Стальной рельс» – приз лучшему игроку «Локо» в сезоне-2024/25 от болельщиков
533 минуты назадФото
Директор «Ман Сити» Виана о жеребьевке ЛЧ: «Отсутствие дальних поездок – это плюс. Против «Реала» сыграем 5-й год подряд. Будет очень приятно снова увидеть де Брюйне»
348 минут назад
Клубы МЛС потратили на трансферы около 336 млн долларов в 2025 году. Это новый рекорд и плюс 78% к результату прошлого года (ESPN)
1сегодня, 04:25
Галактионов о Пруцеве в «Локомотиве»: «Самое главное – у него есть футбольный интеллект. Он знает наши требования, а я знаю его возможности»
6сегодня, 03:55
Семин о «Спартаке»: «Частая смена игроков, нет стабильности. Отдельные матчи хорошие, другие – с большими ошибками»
4сегодня, 03:45
Мерсон про Аморима: «МЮ» выбрал не того тренера. Все знали про игру с тремя защитниками, но в команде никогда не было нужных игроков. И Рубен не будет меняться ради «Юнайтед»
17вчера, 22:10
«Ювентус» может перехватить Джексона у «Баварии» в случае неудачи с Коло-Муани
16вчера, 21:57
«Милан» может арендовать Довбика после отказа Хименеса от обмена. «Рома» отпустит форварда, если найдет замену (Джанлука Ди Марцио)
1вчера, 21:43
Аргентина в октябре сыграет с Венесуэлой в Майами и с Пуэрто-Рико в Чикаго
1вчера, 21:07
«Зенит» после вылета «МЮ» от «Гримсби» вспомнил Суперкубок УЕФА в 2008-м: «Мы обыграли их, когда они были действительно хороши, и пенальти не потребовались»
25вчера, 20:53