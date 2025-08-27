«Барселона» может купить Вандерсона, если продаст кого-то из дорогостоящих игроков. «Монако» оценивает защитника в 25 млн евро

«Барселона» заинтересована в подписании Вандерсона де Оливейры.

По данным ESPN , каталонцы хотят усилить оборону на фоне ухода Иньиго Мартинеса в «Аль-Наср», и защитник «Монако » рассматривается как одна из целей.

Трансфер станет возможен в том случае, если «блауграна» продаст кого-то из своих относительно дорогостоящих футболистов, будь то Фермин Лопес или кто-то другой.

Вандерсон оценивается примерно в 25 млн евро. Он провел 29 игр в Лиге 1 в прошлом сезоне и сделал 3 голевых паса. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .