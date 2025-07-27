Аслани отказался переходить в «Бетис». Хавбек хочет продолжить карьеру в Серии А, «Интер» не рассчитывает на него
Кристьян Аслани отказался переходить в «Бетис».
По информации La Gazzetta dello Sport, несколько недель назад испанский клуб договорился с «Интером» о трансфере албанского полузащитника, но игрок отказался от перехода.
Аслани хочет продолжить карьеру в Серии А и не рассматривает переход в другой чемпионат, но на данный момент ни один итальянский клуб не выразил заинтересованности в хавбеке.
Отмечается, что руководство «Интера» несколько раз давало понять, что не рассчитывает на Аслани. Если хавбек не пойдет на уступки, «Интер» может отдать его в аренду, однако «нерадзурри» предпочли бы осуществить постоянный трансфер.
В сезоне-2024/25 Аслани отметился 2 голами и 2 ассистами в 22 матчах за «Интер» в Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
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