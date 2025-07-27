Аслани отказался переходить в «Бетис». Хавбек хочет продолжить карьеру в Серии А, «Интер» не рассчитывает на него

Кристьян Аслани отказался переходить в «Бетис».

По информации La Gazzetta dello Sport, несколько недель назад испанский клуб договорился с «Интером» о трансфере албанского полузащитника, но игрок отказался от перехода.

Аслани хочет продолжить карьеру в Серии А и не рассматривает переход в другой чемпионат, но на данный момент ни один итальянский клуб не выразил заинтересованности в хавбеке.

Отмечается, что руководство «Интера » несколько раз давало понять, что не рассчитывает на Аслани . Если хавбек не пойдет на уступки, «Интер» может отдать его в аренду, однако «нерадзурри» предпочли бы осуществить постоянный трансфер.

В сезоне-2024/25 Аслани отметился 2 голами и 2 ассистами в 22 матчах за «Интер» в Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .