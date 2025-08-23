«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке

У «Зенита» 30 крупных побед в домашних матчах РПЛ при Сергее Семаке.

Петербуржцы разгромили махачкалинское «Динамо » (4:0) в 6-м туре Мир РПЛ .

Для Сергея Семака эта победа стала 30-й с крупным счетом в домашних матчах чемпионата России во главе «Зенита » (с 2018 года).

Всего у Семака 301 матч во главе «Зенита» – 187 побед, 57 ничьих, 57 поражений, разница голов – 633:298.

Сине-бело-голубые занимают 5-е место в турнирной таблице с 9 очками. В следующем туре команда примет «Пари НН».