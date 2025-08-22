Магуайр о будущем в «МЮ»: «В ближайшие месяцы сядем за стол переговоров. Это потрясающий клуб, глупо пытаться сбежать отсюда при первой возможности. Сейчас мы в хорошем положении»

Харри Магуайр высказался о своем будущем в «МЮ».

Контракт защитника с манкунианцами истекает следующим летом.

– Я практически уверен, что этим летом клуб дал понять мне, что я не могу покинуть команду ни при каких условиях, несмотря на то что другие клубы интересовались моей ситуацией с контрактом.

Уверен, в ближайшие месяцы мы сядем за стол переговоров и обсудим, куда мы хотим двигаться дальше: хотят ли они продлить контракт или же зимой для меня снова откроется трансферное окно.

У меня есть в голове представление о том, чего я хочу и кем хочу быть. Я не хочу выносить это на всеобщее обсуждение, но это потрясающий клуб, и было бы глупо пытаться сбежать отсюда при первой возможности.

Думаю, было несколько клубов, которые, возможно, интересовались или вели переговоры, но получили быстрый ответ. Как я уже сказал, мы находимся в хорошем положении, клуб настроен позитивно, и я чувствую, что руководство, Джейсон (Уилкокс, спортивный директор «Манчестер Юнайтед » – Спортс’‘) и главный тренер ведут его в правильном направлении.

В плане структуры, которая стоит за тренерским штабом, все совершенно на другом уровне.

– В лучшем положении?

– Да, гораздо лучшем, – сказал Магуайр .