  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кассьерра может перейти в мексиканский «Монтеррей» за 10-12 млн долларов. Форвард «Зенита» надеется попасть в сборную Колумбию к ЧМ-2026 (365scores)
77

Кассьерра может перейти в мексиканский «Монтеррей» за 10-12 млн долларов. Форвард «Зенита» надеется попасть в сборную Колумбию к ЧМ-2026 (365scores)

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Монтеррей».

Мексиканский клуб ведет переговоры о трансфере 28-летнего игрока, сделка оценивается в 10-12 млн долларов.

По данным 365scores, с помощью перехода в «Монтеррей» Кассьерра надеется привлечь внимание тренера сборной Колумбии Нестора Лоренсо и попасть на ЧМ-2026. Также футболистом интересуются европейские и бразильские клубы.

В 5 матчах сезона РПЛ нападающий забил 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

Увольнять ли Семака?32667 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: 365scores
logoМатео Кассьерра
возможные трансферы
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Колумбии по футболу
logoМонтеррей
logoвысшая лига Мексика
logoЧМ-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о Кассьерре в составе на «Спартак» и Соболеве в запасе: «Глупо убирать нападающего, забившего два гола, лучшего бомбардира»
116 августа, 14:28
Семак о Соболеве против «Ахмата»: «По старанию и движению он смотрелся хорошо. Но остроты было немного – как у Саши, так и у Кассьерры, и у Лусиано»
4210 августа, 10:32
Кассьерра про 0:1 с «Ахматом»: «Зенит» контролировал игру в 1-м тайме, но не хватало последней передачи и остроты. Матчи в Грозном – всегда настоящие сражения»
1310 августа, 08:10
Главные новости
За Баринова 2 млн евро предложил АЕК Николича. Греки готовы платить капитану «Локо» 1,5 млн евро в год плюс бонусы, игрок не против перехода (Metaratings)
110 минут назад
«Локомотив» – «Ростов». 2:2 – Мохеби и Сулейманова забили за 8 минут, у Батракова 1+1. Онлайн-трансляция
8622 минуты назадLive
С кем играл и Холанд, и Мбаппе?
27 минут назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Эльче», «Барселона» в гостях у «Леванте», «Реал» сыграет с «Овьедо» в воскресенье
1627 минут назад
Семак о Глушенкове, после гола показавшем, что его место на поле: «У каждого игрока должна быть цель не сидеть на скамейке, а выходить. Но место надо выиграть в конкурентной борьбе»
1328 минут назад
Константин Тюкавин: «Диванные эксперты больше профессионалов разбираются в футболе, поэтому мы их любим и рады, когда они нас критикуют»
631 минуту назад
Фанаты «Хайденхайма» показали баннер с антифашистом Эльзером на матче с «Вольфсбургом». В 1939-м Георг совершил покушение на Гитлера, а в 1945-м был казнен
1843 минуты назадФото
20-летний футболист «Русской общины» Ерошевич скончался в больнице после избиения группой мигрантов в Щелково из-за забитого гола
12745 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» принимает «Лидс», «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму», «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду»
53556 минут назадLive
Бундеслига стартовала! «Боруссия» против «Санкт-Паули», «Байер» уступил «Хоффенхайму»
7657 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Лидс». 2:0 – у Тимбера 1+1, Сака тоже забил. Онлайн-трансляция
197 минут назадLive
У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
111 минут назад
«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дортмунд. 0:1 – Гирасси забил с игры и не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
15 минут назадLive
«Зенит» одержал 30-ю крупную победу в домашних матчах РПЛ при Семаке
220 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» забил 5 голов «Парижу», «Ницца» играет с «Осером», «Монако» Головина и «Лилль» встретятся в воскресенье
1627 минут назадLive
«Ростов» забил «Локо» с пенальти за фол Рамиреса на Роналдо. Защитник придержал соперника за руку перед ударом, судья Чебан смотрел повтор на предмет красной
130 минут назадФото
«Сассуоло» – «Наполи». 0:1 – Мактоминей забил! Онлайн-трансляция
137 минут назадLive
«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
249 минут назадФото
Биджиев недоволен судейством матча с «Зенитом»: «Используете ВАР в одну сторону – смотрите и в другую. Мне уже надоело это обсуждать»
1757 минут назад
«Динамо» – «Пари НН». Сергеев, Бителло, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
3559 минут назад