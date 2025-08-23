Кассьерра может перейти в мексиканский «Монтеррей» за 10-12 млн долларов. Форвард «Зенита» надеется попасть в сборную Колумбию к ЧМ-2026 (365scores)

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в «Монтеррей».

Мексиканский клуб ведет переговоры о трансфере 28-летнего игрока, сделка оценивается в 10-12 млн долларов.

По данным 365scores, с помощью перехода в «Монтеррей » Кассьерра надеется привлечь внимание тренера сборной Колумбии Нестора Лоренсо и попасть на ЧМ-2026 . Также футболистом интересуются европейские и бразильские клубы.

В 5 матчах сезона РПЛ нападающий забил 3 гола. Подробнее его статистика – здесь .